В Перми пресекли попытку контрабанды 250 килограммов кокаина

Управление ФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность организованной преступной группы, участники которой планировали незаконно ввезти в Россию крупную партию наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав группы входили граждане стран Латинской Америки и жители Пермского края. Злоумышленники намеревались организовать поставку 250 кг кокаина на территорию России, используя в качестве прикрытия коммерческую организацию, зарегистрированную в Перми.