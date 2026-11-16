В Перми пресекли попытку контрабанды 250 килограммов кокаина
Управление ФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность организованной преступной группы, участники которой планировали незаконно ввезти в Россию крупную партию наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, в состав группы входили граждане стран Латинской Америки и жители Пермского края. Злоумышленники намеревались организовать поставку 250 кг кокаина на территорию России, используя в качестве прикрытия коммерческую организацию, зарегистрированную в Перми.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (приготовление к контрабанде наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники регионального управления ФСБ продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Их цель — установить все обстоятельства преступления, а также выявить организаторов канала контрабанды наркотиков.