Приставы арестовали автомобиль руководителя ярославской стройкомпании
Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у руководителя строительной организации в Ярославле. Иномарку обнаружили на парковке по месту работы должницы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Ярославской области.
По данным ведомства, в отношении женщины возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании 341 тыс. руб. Кроме того, в отношении нее открыты два производства об аресте имущества на сумму более 40 млн руб.
Должница не погашала задолженность добровольно. Приставы обратили взыскание на ее банковские счета, запретили регистрационные действия с имуществом и ограничили выезд за границу. Также было направлено постановление об удержании средств из заработной платы. Автомобиль объявили в розыск.
В ходе розыскных мероприятий машину нашли у места работы женщины. Приставы составили акт описи и ареста, после чего передали автомобиль на ответственное хранение взыскателю.
Если задолженность не будет погашена в установленный срок, автомобиль оценят и выставят на торги. Помимо основного долга, женщине предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 42 тыс. руб. и расходы на реализацию имущества.