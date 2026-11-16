Общественный совет будет контролировать разработку тамбовского месторождения «Центральное»
Экосовет проконтролирует разработку тамбовского месторождения «Центральное»
В Тамбовской области создадут общественный совет по вопросам подготовки и разработки титан-циркониевого месторождения «Центральное». Соответствующее поручение региональному министру экологии и природных ресурсов Дмитрию Сомову на оперативном совещании дал губернатор Евгений Первышов.
Новая структура войдет в состав уже действующего при главе Тамбовской области экспертного совета по экологии. В нее включат участников инициативной группы жителей села Никольское и города Рассказово, ученых, экологов, депутатов, а также представителей Русского географического общества. Совет займется подробным изучением всех параметров добычи и возведения обогатительного производства, уделяя особое внимание вопросам экологической безопасности.
«Компания "Сегмент", которая определена для разработки месторождения, весь 2027 год будет готовить проектно-сметную документацию. Уже на стадии подготовки документов будет осуществляться контроль как на федеральном, так и на местном уровне»,— отметил господин Первышов.
На прошлой неделе входящее в горно-металлургическую группу «Ареал» Владислава Свиблова АО «Сегмент» раскрыло параметры освоения Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Ориентировочные затраты на строительство горно-обогатительного комбината компания оценивает в 30 млрд руб. Его возведение планируется начать в 2028 году, поэтапный запуск — в 2029–2031 годах. Проектная мощность первой очереди по добыче песков составит 3,7 млн т в год.