Спортивная активность дает области заметный ресурс в этой оценке. По данным Минспорта, в 2025 году систематически занимались физкультурой и спортом 63,8% жителей России — на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Ростовская область также входит в число регионов, где доля граждан, ведущих ЗОЖ, выросла: по данным Росстата, показатель увеличился с 12,2% в 2019 году до 14,6% в 2024-м. Этот показатель рассчитывают отдельно от рейтинга РИА, поэтому напрямую сопоставлять его с рейтинговым баллом нельзя. Минспорта и данные рейтинга приводит РИА Дагестан, Росстат.