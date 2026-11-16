Ростовская область упала на 23 место в рейтинге приверженности ЗОЖ
Ростовская область заняла 23-е место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2025 года. В предыдущем рейтинге регион стоял на 20-й строчке. Такие данные приводит РИА Новости в исследовании, опубликованном 16 ноября.
По соседству с областью в верхней части списка расположились регионы Южного федерального округа: Республика Адыгея вошла в первую десятку, а Краснодарский край также оказался среди лидеров. В прошлом рейтинге, составленном по итогам 2024 года, Ростовская область занимала 20-е место с результатом 74,9 балла, поднявшись тогда на три позиции.
Индекс РИА Рейтинг объединяет девять показателей: долю жителей, которые занимаются спортом, продажи табачных изделий и потребление алкоголя на одного взрослого, впервые выявленные случаи алкоголизма и наркомании, преступления в состоянии опьянения, а также долю работников на вредных и опасных производствах. Абсолютные показатели пересчитывают на взрослого жителя региона; отдельные данные усредняют за три года. Затем каждому субъекту присваивают баллы от 1 до 100, а итоговый результат рассчитывают как среднее арифметическое по учитываемым показателям.
Спортивная активность дает области заметный ресурс в этой оценке. По данным Минспорта, в 2025 году систематически занимались физкультурой и спортом 63,8% жителей России — на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Ростовская область также входит в число регионов, где доля граждан, ведущих ЗОЖ, выросла: по данным Росстата, показатель увеличился с 12,2% в 2019 году до 14,6% в 2024-м. Этот показатель рассчитывают отдельно от рейтинга РИА, поэтому напрямую сопоставлять его с рейтинговым баллом нельзя. Минспорта и данные рейтинга приводит РИА Дагестан, Росстат.
Рейтинг показывает, что Ростовская область сохраняет место в верхней трети списка, хотя за год уступила несколько позиций. Среди лидеров исследования — Дагестан с 88,9 балла, Чечня с 86,6 и Ингушетия с 85,6. В нижней части таблицы оказались Забайкальский край, Еврейская автономная область и Магаданская область. При этом итоговая позиция складывается из широкого набора статистики и не означает, что каждый житель региона придерживается или не придерживается здорового образа жизни.