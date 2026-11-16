«Для творческого человека решение заняться бизнесом — это уже вызов»

— Из личного опыта знаю, что легких времен не бывает. Сначала приходится много работать для того, чтобы о тебе узнали и в тебя поверили. Не только родные люди, семья, но и потенциальные покупатели. Особенно когда речь идет о модной одежде и новом бренде с собственным лицом. В первый год приходится только вкладывать (в разработку лекал, создание коллекции, персонал, выход на столичный рынок, где намного выше вероятность найти своего покупателя, чем на домашнем, региональном). И не приходится даже думать о заработке. Это — тяжело. Все время нужно держать себя в тонусе, мотивировать, не сдаваться. И дожить до первого серьезного заказа, первой продажи.