Главой управления Генпрокуратуры по СФО назначен Александр Блошкин
Начальником управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО) назначен Александр Блошкин. Ранее он возглавлял прокуратуру Кемеровской области. Соответствующий указ 3 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, указывается на сайте надзорного ведомства.
С ноября 2024 года сибирское управление Генпрокуратуры возглавлял Николай Рябов. В августе этого года он вступил в должность прокурора Алтайского края.
Александр Блошкин работает в органах прокуратуры с 1993 года. В 2013—2021 годах он занимал пост заместителя прокурора Красноярского края. На должность главного прокурора Кемеровской области был назначен в 2021 году.
И. о. прокурора Кузбасса после ухода после перевода господина Блошкина назначен Борис Соколинский, который с 2025 года работал в качестве первого заместителя прокурора области.