В Ярославле запретили катание на лошадях у ТЮЗа
В Ярославле у Театра юного зрителя на площади Юности запретили катание на лошадях. Соответствующее распоряжение опубликовали 16 ноября в «Городских новостях». Документ подписал заместитель мэра Ярославля, директор департамента финансов Андрей Данц.
Из городского перечня мест для размещения объектов досуга на территориях общего пользования исключили пункт 9, который разрешал катание у ТЮЗа (ул. Свободы, 23). Под площадку отводилось до 30 кв. м, на ней можно было разместить до шести животных. Летом там разрешалось кататься верхом и в повозках, зимой — также в санях. В перечне осталась одна такая площадка — в Тверицком бору, в районе места отдыха «Карпаты». Распоряжение вступило в силу в день опубликования.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре было завершено благоустройство площади Юности перед театром. У ТЮЗа появились новые детские аттракционы.