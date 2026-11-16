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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле запретили катание на лошадях у ТЮЗа

В Ярославле у Театра юного зрителя на площади Юности запретили катание на лошадях. Соответствующее распоряжение опубликовали 16 ноября в «Городских новостях». Документ подписал заместитель мэра Ярославля, директор департамента финансов Андрей Данц.

Правительство Ярославской области

Из городского перечня мест для размещения объектов досуга на территориях общего пользования исключили пункт 9, который разрешал катание у ТЮЗа (ул. Свободы, 23). Под площадку отводилось до 30 кв. м, на ней можно было разместить до шести животных. Летом там разрешалось кататься верхом и в повозках, зимой — также в санях. В перечне осталась одна такая площадка — в Тверицком бору, в районе места отдыха «Карпаты». Распоряжение вступило в силу в день опубликования.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре было завершено благоустройство площади Юности перед театром. У ТЮЗа появились новые детские аттракционы.

Авторы

  • Антон Голицын