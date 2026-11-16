В Ярославле запретили катание на лошадях у ТЮЗа

Из городского перечня мест для размещения объектов досуга на территориях общего пользования исключили пункт 9, который разрешал катание у ТЮЗа (ул. Свободы, 23). Под площадку отводилось до 30 кв. м, на ней можно было разместить до шести животных. Летом там разрешалось кататься верхом и в повозках, зимой — также в санях. В перечне осталась одна такая площадка — в Тверицком бору, в районе места отдыха «Карпаты». Распоряжение вступило в силу в день опубликования.