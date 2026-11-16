В Самарской области почти в полтора раза увеличен объем выплат пострадавшим от атаки БПЛА на Сызрань

Атака БПЛА на Сызрань 22 апреля 2026 года была квалифицирована как теракт и привела к обрушению подъезда жилого дома. Жертвами происшествия стали пожилая женщина и ее малолетняя внучка, еще 12 жителей получили ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте.