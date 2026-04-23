Беспилотный налет

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту продолжающейся второй день атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область. Силы ПВО сбили минимум десять летательных аппаратов над регионом. Впервые от БПЛА пострадали жилые дома. Несколько человек получили травмы, один госпитализирован. Одновременно с этим в Новокуйбышевске в результате атаки на местные предприятия погибла женщина.

Последние двое суток Самарская область подвергается атаке БПЛА со стороны Украины, самой масштабной для региона с начала СВО. В четверг средства ПВО сбили более десятка беспилотников над областью: часть — в Самаре, остальные — в Новокуйбышевске. Областной центр и ранее подвергался налетам, но в этот раз впервые с начала СВО от атаки вражеской авиации в городе пострадали жилые дома. При этом получили травмы несколько человек, которые находились на улице, одного из них госпитализировали. В Новокуйбышевске в результате падения обломков беспилотников погибла женщина.

«Враг пользуется любой возможностью нанести удар по мирному населению, запуская БПЛА на жилые массивы. Его цель – террор и запугивание»,— прокомментировал налет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в обоих городах повреждена гражданская инфраструктура. В Самарской области развернут оперативный штаб. Эксперты оценивают ущерб, экстренные службы ликвидируют последствия. Власти намерены оказать моральную и материальную помощь семьям погибшей и собственникам пострадавшего жилья.

Во время объявления воздушной тревоги общественный транспорт в Самаре временно приостановил работу: пассажиров высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев, чтобы они добрались до укрытий. В школах Самары и Новокуйбышевска отменили уроки в первую смену, а вторую перевели на дистанционное обучение. Небо над регионом закрыли, и аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы больше восьми часов.

В регионе был введен режим повышенной готовности. В 13:42 (MSK+1) четверга Вячеслав Федорищев сообщил о том, что объявлен отбой угрозы атаки БПЛА. Ограничения в Курумоче были сняты.

Днем ранее, в среду, 22 апреля, над Самарской областью сбили 11 беспилотников, атаковавших Сызрань. Были повреждены два многоквартирных дома, в одном из них обрушился подъезд, и два человека (женщина и ребенок) погибли, а 12 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В ПВР разместили пять взрослых и трех детей из пострадавших домов. С ними работают психологи. Также открыт пункт приема помощи.

В настоящее время десять из 12 пострадавших в Сызрани получили амбулаторную и психологическую помощь. Двое других были госпитализированы. Один из них переведен в специализированное учреждение в Самаре, где ему оказывают высокотехнологичную медпомощь. Его состояние стабильно тяжелое. Второй продолжает лечение в больнице Сызрани. Он чувствует себя удовлетворительно.

До этого самой крупной по числу жертв для Самарской области была атака беспилотников 20 сентября 2025 года. В результате нее четыре человека погибли, и один был ранен. Тогда средства ПВО сбили над регионом 15 летательных аппаратов, нацеленных на объекты ТЭК.

Георгий Портнов