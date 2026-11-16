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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Объем лимитов по кредитным картам на Южном Урале упал на 2,4%

В октябре 2026 года объем лимитов по выданным кредитным картам в Челябинской области составил 3,7 млрд руб. Это на 2,4% меньше, чем в сентябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В целом по стране объем лимитов по таким картам в середине осени достиг 152,3 млрд руб. За месяц показатель снизился на 3,1%. Наиболее серьезная динамика сокращения лимитов зафиксирована в Нижегородской области (–7,8%), Республике Башкортостан (–7,5%), Воронежской (–5,9%), Московской (–5,9%) и Ростовской (–5,2%) областях, а также в Краснодарском крае (–5,2%).

Авторы

  • Виталина Ярховска