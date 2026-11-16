Объем лимитов по кредитным картам на Южном Урале упал на 2,4%

В целом по стране объем лимитов по таким картам в середине осени достиг 152,3 млрд руб. За месяц показатель снизился на 3,1%. Наиболее серьезная динамика сокращения лимитов зафиксирована в Нижегородской области (–7,8%), Республике Башкортостан (–7,5%), Воронежской (–5,9%), Московской (–5,9%) и Ростовской (–5,2%) областях, а также в Краснодарском крае (–5,2%).