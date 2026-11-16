С СКЦ «Приморский» в Таганроге взыскали 19,6 млн рублей за ремонт фасада

Контракт на ремонт фасада центра на ул. Свободы, 10, был заключен в мае 2024 года. С учетом дополнительного соглашения его стоимость составила 57,1 млн руб. Работы были разделены на четыре этапа. Подрядчик утверждал, что выполнил обязательства, однако заказчик принял работы только по первым двум этапам, а оплату произвел не полностью. В суде предприниматель потребовал взыскать 19,7 млн руб. долга, а также пени за просрочку авансовых платежей и окончательного расчета.