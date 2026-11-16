С СКЦ «Приморский» в Таганроге взыскали 19,6 млн рублей за ремонт фасада
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный центр „Приморский“» в пользу индивидуального предпринимателя Николая Селюжицкого 19,6 млн руб. задолженности за капитальный ремонт фасада здания в Таганроге. Кроме того, учреждение должно выплатить подрядчику 107,6 тыс. руб. неустойки за задержку окончательного расчета, а также компенсировать судебные расходы. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Контракт на ремонт фасада центра на ул. Свободы, 10, был заключен в мае 2024 года. С учетом дополнительного соглашения его стоимость составила 57,1 млн руб. Работы были разделены на четыре этапа. Подрядчик утверждал, что выполнил обязательства, однако заказчик принял работы только по первым двум этапам, а оплату произвел не полностью. В суде предприниматель потребовал взыскать 19,7 млн руб. долга, а также пени за просрочку авансовых платежей и окончательного расчета.
Учреждение возражало против иска, указывая на невыполнение подрядчиком части работ. Для разрешения спора суд назначил строительную экспертизу. Специалисты установили, что качественно выполненные работы, предъявленные к приемке по третьему и четвертому этапам, стоят 19,7 млн руб. Недостатков в выполненной части ремонта эксперты не обнаружили, а оставшиеся работы признали невыполненными, а не дефектными.
Суд согласился с выводами экспертизы, но скорректировал сумму долга: из расчета подрядчика не был вычтен ранее перечисленный аванс в размере 124,2 тыс. руб. В итоге с учреждения взыскали 19,6 млн руб. задолженности.
В части неустойки за задержку авансовых платежей суд отказал, поскольку контракт не предусматривал ответственности заказчика за просрочку их перечисления. При этом за нарушение сроков окончательной оплаты двух этапов с учреждения взыскали 107,6 тыс. руб.
Также ответчик должен возместить предпринимателю 415,2 тыс. руб. расходов на госпошлину и 87,2 тыс. руб. затрат на экспертизу.