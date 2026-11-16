Суд отменил решение УФАС по ремонту мемориала в Шахтах за 175 млн рублей

Суд с этой позицией не согласился. В решении указано, что заказчик вправе определять критерии оценки с учетом собственных потребностей, характера и социальной значимости объекта. Мемориальный комплекс требует выполнения специализированных работ, а установленный порог, по мнению суда, позволял выбрать подрядчика с необходимым опытом. При этом отсутствие подтвержденной квалификации не являлось основанием для отклонения заявки — участник мог получить баллы по другим критериям.