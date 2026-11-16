Суд отменил решение УФАС по ремонту мемориала в Шахтах за 175 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал недействительным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы в отношении закупки капитального ремонта мемориального комплекса «Жертвам фашизма» в Шахтах. Начальная цена контракта составляла 175 млн руб. Суд пришел к выводу, что установленные муниципальным заказчиком критерии оценки квалификации подрядчиков не ограничивали конкуренцию. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
С заявлением в суд обратилось муниципальное казенное учреждение «Шахтыстройзаказчик». Оно оспаривало решение Ростовского УФАС от 17 ноября 2025 года, вынесенное по итогам проверки закупки. Антимонопольная служба сочла избыточным установленный заказчиком максимальный порог общей стоимости ранее исполненных подрядчиком договоров — 3,5 млрд руб., что примерно в 20 раз превышало начальную цену контракта. По мнению УФАС, такой критерий мог ограничить число участников и не позволял объективно оценить их опыт.
Суд с этой позицией не согласился. В решении указано, что заказчик вправе определять критерии оценки с учетом собственных потребностей, характера и социальной значимости объекта. Мемориальный комплекс требует выполнения специализированных работ, а установленный порог, по мнению суда, позволял выбрать подрядчика с необходимым опытом. При этом отсутствие подтвержденной квалификации не являлось основанием для отклонения заявки — участник мог получить баллы по другим критериям.
УФАС также указывало на нарушения при оценке документов участников конкурса. Суд отметил, что антимонопольный орган не представил достаточных доказательств ограничения конкуренции и не обосновал свои выводы с учетом всех обстоятельств закупки.
В результате суд удовлетворил требования «Шахтыстройзаказчика» и признал решение антимонопольного органа недействительным.