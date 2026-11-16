Комнаты в Ростове-на-Дону подешевели за год на 3,8%
Средняя цена комнаты в Ростове-на-Дону за год снизилась на 3,8% и составила 1,45 млн руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир» в исследовании цен на комнаты в 70 городах России.
Снижение в Ростове оказалось заметнее общероссийской динамики: в среднем по выборке комнаты подорожали на 6,1%, до 1,59 млн руб. Цены выросли в 58 городах, в 11 снизились, ещё в одном остались на прежнем уровне. Среди городов, где комнаты дешевели, Ростов-на-Дону показал одно из крупнейших снижений: сильнее цены упали в Новокузнецке и Ленинградской области — на 10,9%, Магнитогорске — на 8,7%, Сургуте — на 6,5%, Волжском — на 5,4% и Тюмени с Орлом — на 4,9%.
При этом комната в Ростове стоила дороже, чем во многих городах из нижней части рейтинга. В Тольятти средняя цена составила 957,8 тыс. руб., в Волжском — 884,2 тыс., в Орле — 888,6 тыс., а в Ростове-на-Дону — почти 1,45 млн руб. В верхней части списка оказались Москва с ценой 4,93 млн руб., Сочи — 3,84 млн и Санкт-Петербург — 3,04 млн руб.
По оценке авторов исследования, комнаты остаются значительно дешевле отдельных квартир: в среднем по стране такая покупка обходится на 60% дешевле малогабаритной студии и на 78% дешевле полноразмерной квартиры. Однако ограниченная приватность сдерживает спрос: владельцам и жильцам приходится делить кухню и санузел с соседями. На этом фоне комнаты за год подорожали лишь на 6,1%, тогда как студии прибавили 13%, обычные квартиры — 12%.
Исследование основано на объявлениях о продаже на Mirkvartir.ru, поэтому отражает цены предложения, а не суммы завершенных сделок. По данным портала, число объявлений о продаже комнат в его базе за год выросло на 7%, а средняя площадь выставленного объекта достигла 21 кв. м.