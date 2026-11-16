Комнаты в Ростове-на-Дону подешевели за год на 3,8%

Снижение в Ростове оказалось заметнее общероссийской динамики: в среднем по выборке комнаты подорожали на 6,1%, до 1,59 млн руб. Цены выросли в 58 городах, в 11 снизились, ещё в одном остались на прежнем уровне. Среди городов, где комнаты дешевели, Ростов-на-Дону показал одно из крупнейших снижений: сильнее цены упали в Новокузнецке и Ленинградской области — на 10,9%, Магнитогорске — на 8,7%, Сургуте — на 6,5%, Волжском — на 5,4% и Тюмени с Орлом — на 4,9%.