В Аксае под КРТ отдадут 11 гектаров земли у улицы Авиаторов
Правительство Ростовской области одобрило заключение договора о комплексном развитии территории площадью 11 га, примыкающей к ул. Авиаторов в Аксае. Проект будет реализован по инициативе правообладателя — ООО «Специализированный застройщик-2 «ЮгСтройИнвест-Дон». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Соглашение планируется заключить между застройщиком, правительством региона, администрацией Аксайского района и администрацией Аксайского городского поселения. Площадь территории составляет 110,1 тыс. кв. м.
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области должно подготовить договор и обеспечить его подписание в течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения.
Условия комплексного развития определены комиссией по вопросам градостроительной деятельности при правительстве региона.