На Дону в октябре выдали 42,8 тысяч кредиток на 4,26 млрд рублей
В октябре банки открыли жителям Ростовской области 42,77 тыс. договоров на кредитные карты с совокупным лимитом 4,26 млрд руб. Средний лимит составил 100 тыс. руб. По сравнению с сентябрем количество новых карт выросло примерно на 1%, но общий объем лимитов снизился на 3%, а средний лимит — с 103 тыс. до 100 тыс. руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Месяцем ранее жители области получили 42,40 тыс. карт на 4,37 млрд руб. Тогда выдачи сократились к августу на 4%, а регион занял восьмое место в России по общему объему лимитов. Октябрьский результат показывает небольшой прирост числа договоров, но банки выделили на них меньше средств.
В соседних регионах Юга и Северного Кавказа картина была разной. Краснодарский край сохранил четвертое место по объему лимитов: банки оформили там 66,07 тыс. карт на 6,82 млрд руб., средний лимит составил 103 тыс. руб. В Ставропольском крае открыли 22,27 тыс. карт на 2,32 млрд руб. со средним лимитом 104 тыс. руб. В Дагестане выдали 9,16 тыс. карт на 770 млн руб., в Северной Осетии — 5,27 тыс. на 590 млн руб. Средние лимиты в этих республиках составили 84 тыс. и 112 тыс. руб. соответственно.
По России в октябре банки открыли 1,49 млн договоров на кредитные карты — столько же, сколько в сентябре, и на 10% больше, чем год назад. Совокупный лимит достиг 162,58 млрд руб., снизившись за месяц на 2%. Средний лимит уменьшился на 2 тыс. руб., до 109 тыс. Полная стоимость кредита по картам составила 51,8%.
За десять месяцев банки выдали россиянам 13,41 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,53 трлн руб. К январю—октябрю 2025 года число выдач увеличилось на 11%, объем лимитов — на 7%. При этом по сравнению с тем же периодом 2024 года выдач стало меньше на 41%, а сумма лимитов сократилась на 39%.
Директор по риск-методологии и аналитике ОКБ Николай Филиппов объяснил снижение среднего лимита тем, что при перевыпуске карты банки заново оценивают долговую нагрузку клиента с учетом ограничений Банка России. Кредиторы также стараются устанавливать лимит ближе к сумме, которой заемщик действительно будет пользоваться. По оценке ОКБ, выдачи третий месяц держатся около 1,5 млн карт в месяц — примерно на 10% выше весенне-летнего уровня. Существенного смягчения макропруденциальных ограничений в первой половине 2027 года бюро не ожидает.