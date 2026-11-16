На Дону в октябре выдали 42,8 тысяч кредиток на 4,26 млрд рублей

Директор по риск-методологии и аналитике ОКБ Николай Филиппов объяснил снижение среднего лимита тем, что при перевыпуске карты банки заново оценивают долговую нагрузку клиента с учетом ограничений Банка России. Кредиторы также стараются устанавливать лимит ближе к сумме, которой заемщик действительно будет пользоваться. По оценке ОКБ, выдачи третий месяц держатся около 1,5 млн карт в месяц — примерно на 10% выше весенне-летнего уровня. Существенного смягчения макропруденциальных ограничений в первой половине 2027 года бюро не ожидает.