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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Орловском районе отремонтировали участок трассы за 30,2 млн рублей

В Орловском районе Ростовской области завершили ремонт участка региональной дороги Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское протяженностью 1,85 км. Стоимость работ превысила 30,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик выполнил все предусмотренные контрактом работы, участок готов к эксплуатации.
Трасса обеспечивает транспортную связь восточных районов Ростовской области с другими территориями и соседними регионами. Ее активно используют как жители для личных поездок, так и сельхозпроизводители для перевозки продукции.

Авторы

  • Наталья Белоштейн