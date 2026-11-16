В Орловском районе отремонтировали участок трассы за 30,2 млн рублей
В Орловском районе Ростовской области завершили ремонт участка региональной дороги Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское протяженностью 1,85 км. Стоимость работ превысила 30,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик выполнил все предусмотренные контрактом работы, участок готов к эксплуатации.
Трасса обеспечивает транспортную связь восточных районов Ростовской области с другими территориями и соседними регионами. Ее активно используют как жители для личных поездок, так и сельхозпроизводители для перевозки продукции.