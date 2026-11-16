Челябинские полицейские закончили расследование дела о хищении спецтехники

Фигурантов задержали оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный», один из граждан находился в федеральном розыске. По местам жительства обвиняемых и в офисах были проведены обыски и изъяты телефоны, банковские карты, компьютерная техника, электронные носители информации и документация. Материалы уголовного дела направлены в суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.