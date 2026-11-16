Челябинские полицейские закончили расследование дела о хищении спецтехники
Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области окончили расследование уголовного дела о хищении в сфере лизинга 39,5 млн руб. Четырех граждан обвиняют не только в мошенничестве, но также в незаконном образовании компании и неправомерном обороте средств платежей (ст. 173.1, 159, 187 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
По версии следствия, подельники организовали схему получения дорогостоящей специальной техники путем обмана. Они оформляли лизинговые сделки на подставное юридическое лицо, не собираясь выполнять обязательства по договору. Так сообщники смогли получить три спецмашины общей стоимостью 39,5 млн руб. Технику переместили в Набережные Челны, Казань и Тюмень.
Фигурантов задержали оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный», один из граждан находился в федеральном розыске. По местам жительства обвиняемых и в офисах были проведены обыски и изъяты телефоны, банковские карты, компьютерная техника, электронные носители информации и документация. Материалы уголовного дела направлены в суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.