В Самарской области продлили выплаты на содержание собак-поводырей
Соответствующие средства будут выплачиваться до 2029 года включительно.
Изменен порядок предоставления единовременной соцвыплаты на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников в Самарской области. Соответствующее решение приняло региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Приказ министра Ольги Щербицкой опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, срок действия выплаты продлевается с 2026-го до 2029 года. Предельный срок подачи документов перенесен с 1 декабря 2026-го на 1 декабря 2029 года. Приказ вступает в силу с 1 января 2027 года.