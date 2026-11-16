Локальный режим ЧС ввели в Азове после атаки беспилотников
В Азове с 10:00 введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций после утренней атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Представители администрации и экстренных служб прибыли на места происшествий сразу после атаки. Для ликвидации возгораний задействованы все необходимые силы и средства, в том числе из соседних территорий. Организовано дежурство бригад скорой помощи и развернуты оперативные штабы.
Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры качества воздуха. Также проработан вопрос организации питания для участников ликвидации последствий ЧС.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате атаки в Азове произошли возгорания на четырех производственных объектах. Пострадали трое мужчин, их доставили в больницу.