Для орошения сельхозземель на Дону потратили 693 млн кубометров воды
В Ростовской области в 2026 году на орошение сельскохозяйственных культур подали 692,8 млн куб. м воды. Из этого объема 494,8 млн куб. м использовали для полива рисовых севооборотов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз».
Всего за сезон фактически полили 49,5 тыс. га посевов различных сельхозкультур. Еще 349,4 млн куб. м воды направили на подпитку рек, 35,6 млн куб. м — на развитие аквакультуры.
Поливной сезон завершен на всех государственных оросительных системах. Подачу воды из Цимлянского водохранилища в Донской магистральный канал прекратили после перекрытия затворов на головном сооружении.
Несмотря на сложные погодные и климатические условия, государственные мелиоративные системы выполнили договорные обязательства. По данным ведомства, перебоев и нарушений графиков подачи воды не было.
Сейчас подразделения «Ростовмелиоводхоза» готовят инфраструктуру к зимнему периоду и следующему вегетационному сезону 2027 года.