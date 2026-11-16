Для орошения сельхозземель на Дону потратили 693 млн кубометров воды

В Ростовской области в 2026 году на орошение сельскохозяйственных культур подали 692,8 млн куб. м воды. Из этого объема 494,8 млн куб. м использовали для полива рисовых севооборотов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз».