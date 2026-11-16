Казанская компания не смогла взыскать с кизильского подрядчика-банкрота долг
С организации требовали 105,1 млн рублей
Арбитражный суд Челябинской области отказался удовлетворить заявление ООО «Строй-Инжиниринг» в рамках дела о банкротстве ООО «Кизилдорстрой». Компания из Республики Татарстан хотела взыскать с подрядчика 105,1 млн руб., сообщает пресс-служба суда.
Заявление о признании «Кизилдорстроя» несостоятельным подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Организация требует с поставщика 55,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. основного долга и 16,3 млн руб. неустойки. После в реестр требований включили долги подрядчика еще перед 20 компаниями. Процедуру наблюдения в отношении организации ввели в августе 2025 года, а в январе 2026-го она сменилась процедурой конкурсного производства.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-Инжиниринг» зарегистрировано в Казани в 2010 году. Совладельцами являются ООО «Управление активами» и Азат Шайхелисламов, директором — Андрей Платунов. Выручка компании за 2025 год составила 16,7 млрд руб., чистая прибыль — 545,8 млн руб.