Казанская компания не смогла взыскать с кизильского подрядчика-банкрота долг

Заявление о признании «Кизилдорстроя» несостоятельным подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Организация требует с поставщика 55,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. основного долга и 16,3 млн руб. неустойки. После в реестр требований включили долги подрядчика еще перед 20 компаниями. Процедуру наблюдения в отношении организации ввели в августе 2025 года, а в январе 2026-го она сменилась процедурой конкурсного производства.