Почти 40% ростовчан рассчитывают на годовую премию по итогам 2026 года
Годовую премию по итогам 2026 года ожидают получить 38% трудоустроенных жителей Ростова-на-Дону. При этом треть опрошенных (33%) сообщили, что в их компаниях подобные выплаты не предусмотрены. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.
Еще 11% респондентов связывают отсутствие премий с нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, 7% назвали другие причины. Чаще на годовое вознаграждение рассчитывает молодежь до 35 лет. Респонденты с зарплатой до 100 тыс. руб. реже ожидают выплат, чем те, чей доход выше.
Среди тех, кто рассчитывает на премию, 17% планируют отложить деньги, 14% — направить их на погашение кредитов и долгов, 13% — потратить на отпуск и путешествия. Еще 10% собираются направить выплату на нужды семьи, 8% — на себя, 6% — на подарки. По 5% опрошенных планируют потратить премию на образование или ремонт.
Мужчины вдвое чаще женщин намерены направить годовую премию в накопления. Женщины чаще рассматривают выплату как источник средств на текущие расходы.
Среди работодателей 21% заявили о готовности выплатить премии всем сотрудникам, 17% планируют поощрить отдельных работников или подразделения. Еще 32% не намерены проводить такие выплаты, а 30% пока не приняли решение.
В опросе участвовали трудоустроенные жители Ростова-на-Дону и представители компаний.