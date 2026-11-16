Почти 40% ростовчан рассчитывают на годовую премию по итогам 2026 года

Среди тех, кто рассчитывает на премию, 17% планируют отложить деньги, 14% — направить их на погашение кредитов и долгов, 13% — потратить на отпуск и путешествия. Еще 10% собираются направить выплату на нужды семьи, 8% — на себя, 6% — на подарки. По 5% опрошенных планируют потратить премию на образование или ремонт.