В Башкирии вынесли приговор четверым иностранцам за похищение человека и вымогательство
Стерлитамакский городской суд вынес приговор четырем уроженцам Египта и Алжира в возрасте 22, 23 и 27 лет. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия (пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве в крупном размере (пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Суд приговорил их к лишению свободы на срок от семи до девяти лет в колонии строгого режима. Также с них взыскали 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Автомобиль, использованный при совершении преступлений, конфисковали в доход государства.
По материалам дела, в декабре 2024 года один из подсудимых взял в долг деньги под проценты на ремонт автомобиля, но в срок их вернуть не смог. Чтобы добыть сумму, подсудимый решил похитить знакомого и забрать у него деньги.
В феврале 2025 года в Уфе у кафе «Баба Яга» подсудимые, угрожая ножом, похитили потерпевшего и перевезли его в квартиру. По видеосвязи они потребовали от его брата 500 тыс. руб. Опасаясь за жизнь родственника, тот перевел им более 100 тыс. руб.
Через два месяца в Стерлитамаке подсудимые вновь похитили потерпевшего. Угрожая ножом и пневматическим пистолетом, они вывезли его в Уфу и удерживали там более десяти часов, избивая и требуя 500 тыс. руб.