Уфимское «Динамо» победило в Грозном
Мужской баскетбольный клуб «Динамо» из Уфы в Грозном обыграл одноименную местную команду со счетом 75:53 в матче Суперлиги.
Больше всего очков в составе уфимцев набрал разыгрывающий Даниил Аксенов (14). В составе хозяев площадки лидером был атакующий защитник Кириилл Писклов (13 очков).
Клуб из Уфы одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги.
Ближайший матч уфимское «Динамо» проведет 19 ноября: в рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Оливера Поповича примут челябинский клуб ЧБК.