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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Уфимское «Динамо» победило в Грозном

Мужской баскетбольный клуб «Динамо» из Уфы в Грозном обыграл одноименную местную команду со счетом 75:53 в матче Суперлиги.
Больше всего очков в составе уфимцев набрал разыгрывающий Даниил Аксенов (14). В составе хозяев площадки лидером был атакующий защитник Кириилл Писклов (13 очков).
Клуб из Уфы одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги.
Ближайший матч уфимское «Динамо» проведет 19 ноября: в рамках 1/8 финала Кубка России подопечные Оливера Поповича примут челябинский клуб ЧБК.

Авторы

  • Идэль Гумеров