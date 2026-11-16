В Курганской области за выходные перевернулись два автомобиля

Первая авария произошла ранним утром 14 ноября в Целинном округе. На дороге Иртыш — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана 27-летний водитель Lada Granta из-за высокой скорости не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Пострадали водитель и ее 53-летняя пассажирка. Второе ДТП зарегистрировано днем 14 ноября в Петуховском округе. На дороге Петухово — Теплодубровное — Поддувальная — граница Казахстана 54-летний водитель на высокой скорости съехала с дороги, где машина опрокинулась. В обоих случаях участники движения были пристегнуты.