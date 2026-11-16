Запущен новый маршрут из Челябинска в Копейск

Транспорт следует по улицам: Зеленая, Школьная (в Калачево), Еткульский тракт, Российская, Ленина, Северная (в Октябрьском), Троицкий тракт, Дарвина, Блюхера, Воровского, Доватора, Разина (обратно Железнодорожная), Свободы (в Челябинске). Первый рейс в будни из Калачево в 5:30, из Октябрьского в 5:45, из Челябинска — в 6:10. Последний рейс в будни из Калачево в 20:30, из Челябинска — в 21:30. Первый рейс в выходные из Калачево в 5:50, из Октябрьского в 6:05, из Челябинска — в 6:25. Последний рейс в будни из Калачево в 20:50, из Челябинска — в 21:30. Интервал движения составляет 15–30 минут. Перевозчик — ООО «А Тендер групп».