Южный Урал сохранил позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ

Год назад Южный Урал заработал 43,2 балла, чтобы оказаться на 78-й позиции. Такое же место регион получил и в 2023 году с 43,6 балла. Лидерами списка стали республики Дагестан (88,9 балла), Чечня (86,6) и Ингушетия (85,6). На последних позициях оказались Забайкальский край (14,4), Еврейская АО (20,2) и Магаданская область (24,1).