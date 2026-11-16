В Ростове утром дважды объявляли ракетную опасность

При ракетной опасности городское управление по делам ГО и ЧС призвало жителей не оставаться на улице или в транспорте и перейти в укрытие. Тем, кто находится в здании, следует уйти от окон и выбрать внутреннее помещение. Следить за дальнейшими сообщениями рекомендуется по официальным каналам администрации и экстренных служб.