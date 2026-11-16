В Ростове утром дважды объявляли ракетную опасность
В Ростове-на-Дону утром 16 ноября второй раз объявили ракетную опасность. Городская администрация распространила предупреждение в 6:36, через несколько минут после того, как жители услышали сирены. Горожанам рекомендовали выйти из транспорта, покинуть открытые участки улиц и укрыться в заглубленных помещениях.
Предупреждение о повторной тревоге опубликовали администрация Ростова-на-Дону и региональное управление МЧС в своих социальных сетях.
Первый сигнал ракетной опасности действовал с 4:17 до 4:37. Повторное предупреждение прозвучало примерно через два часа после отбоя. При этом с 1:28 в южной части Ростовской области сохранялась беспилотная опасность.
Ночью жители разных районов Ростова сообщали о громких звуках, похожих на взрывы. Их слышали, в частности, в Александровке и на Западном. В нескольких районах работали сирены. По состоянию на 6:00 официальных сообщений о происшествиях не поступало. Власти заявили, что держат ситуацию на контроле.
Причину взрывов и связь ночных звуков с объявленными режимами опасности городские власти не уточнили. Поэтому сообщения жителей остаются свидетельствами очевидцев, а не официально установленными обстоятельствами происшествия.
При ракетной опасности городское управление по делам ГО и ЧС призвало жителей не оставаться на улице или в транспорте и перейти в укрытие. Тем, кто находится в здании, следует уйти от окон и выбрать внутреннее помещение. Следить за дальнейшими сообщениями рекомендуется по официальным каналам администрации и экстренных служб.