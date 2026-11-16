В России возник дефицит противоэпилептических препаратов из линейки «Депакин»

Производитель препарата французская Sanofi признает, что «Депакин хроносфера» и «Депакин хроно» все еще доступны на российском рынке в ограниченном количестве. Это вызвано ограничениями производственных мощностей на глобальном уровне, заявили “Ъ” в компании, не вдаваясь в подробности. Проблемы с «Депакином» есть не только в России — например, по данным европейского портала MobiDoctor (отслеживает сообщения о дефиците лекарств и информацию из госреестров), сейчас его дефектура наблюдается в Австрии, летом на это жаловались и в Италии.