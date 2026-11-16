В России возник дефицит противоэпилептических препаратов из линейки «Депакин»
В России снова образовался дефицит препаратов из линейки «Депакин» от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии, сообщили “Ъ” несколько врачей и пациентов. По их словам, препараты уже пропадали из розницы зимой 2026 года, но потом ситуация чуть улучшилась. Например, «Депакин хроносфера» в октябре этого года можно было купить в московских аптеках, но в начале ноября он снова исчез.
Производитель препарата французская Sanofi признает, что «Депакин хроносфера» и «Депакин хроно» все еще доступны на российском рынке в ограниченном количестве. Это вызвано ограничениями производственных мощностей на глобальном уровне, заявили “Ъ” в компании, не вдаваясь в подробности. Проблемы с «Депакином» есть не только в России — например, по данным европейского портала MobiDoctor (отслеживает сообщения о дефиците лекарств и информацию из госреестров), сейчас его дефектура наблюдается в Австрии, летом на это жаловались и в Италии.
По данным опрошенных “Ъ” аптечных сетей и аналитиков, продажи средств под этим брендом резко снизились в сентябре—октябре 2026 года. Так, в «Ригла-Здравсити» говорят, что в их аптеках в октябре 2026 года продажи «Депакин хроносферы» упали в 2,5 раза год к году, а сейчас осталось только несколько сотен упаковок средства.
По данным RNC Pharma, суммарно в январе—октябре 2026 года аптеки продали 1,9 млн упаковок «Депакин хроносферы» на общую сумму 536,9 млн руб., в натуральном выражении это на 17% больше год к году, в денежном — на 24,4%. При этом резкий спад продаж фиксировался в конце сентября и в середине октября, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.