Абоненты SkyNet пожаловались на ночной сбой интернета в Петербурге

Пользователи сообщали о полном отсутствии домашнего интернета. По их словам, в некоторых случаях открывались только сайт провайдера и личный кабинет, при этом связаться со службой поддержки не удавалось. В комментариях также упоминали проблемы в Мурино. На момент публикации официальных комментариев SkyNet о причинах неполадок не было.