Абоненты SkyNet пожаловались на ночной сбой интернета в Петербурге
Жалобы на перебои с интернетом начали поступать после двух часов ночи
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ночью 16 ноября произошел сбой в работе интернет-провайдера SkyNet. Жалобы абонентов начали поступать после двух часов ночи, а к половине четвертого их число пошло на спад, следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
Пользователи сообщали о полном отсутствии домашнего интернета. По их словам, в некоторых случаях открывались только сайт провайдера и личный кабинет, при этом связаться со службой поддержки не удавалось. В комментариях также упоминали проблемы в Мурино. На момент публикации официальных комментариев SkyNet о причинах неполадок не было.
Одновременно вечером 15 ноября пользователи из разных регионов России пожаловались на сбои в работе «Яндекса» и платформы «Дзен». По данным мониторинговых сервисов, обращения поступали в том числе из Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Свердловской областей. В «Дзене» подтвердили временные проблемы с открытием страниц, позднее сообщив о штатной работе платформы.
Сбои в работе SkyNet происходили и ранее. В сентябре провайдер подтверждал неполадки в сети Петербурга и Ленинградской области после массовых жалоб абонентов. В октябре пользователи сообщали о проблемах с доступом к интернету несколько дней подряд.