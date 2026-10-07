Абоненты SkyNet третий день сообщают о сбоях в работе интернета в Петербурге
Абоненты интернет-провайдера SkyNet третий день подряд сообщают о проблемах с доступом к интернету в Санкт-Петербурге. За последние сутки сервис мониторинга сбоев зафиксировал около 3,5 тыс. жалоб, еще около 200 обращений поступило за последний час.
SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Большинство обращений поступает из Санкт-Петербурга — 54% — и Ленинградской области — 23%. Единичные жалобы зарегистрированы в других регионах.
В 87% случаев пользователи сообщают об общем сбое. Также поступают обращения о проблемах с сервисом, сайтом и мобильным приложением провайдера.
Чаще всего о неполадках сообщают пользователи устройств на Windows — 45,3% обращений. На Android приходится еще 26,3% жалоб.