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Абоненты SkyNet третий день сообщают о сбоях в работе интернета в Петербурге

Абоненты интернет-провайдера SkyNet третий день подряд сообщают о проблемах с доступом к интернету в Санкт-Петербурге. За последние сутки сервис мониторинга сбоев зафиксировал около 3,5 тыс. жалоб, еще около 200 обращений поступило за последний час.

SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге

SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Большинство обращений поступает из Санкт-Петербурга — 54% — и Ленинградской области — 23%. Единичные жалобы зарегистрированы в других регионах.

В 87% случаев пользователи сообщают об общем сбое. Также поступают обращения о проблемах с сервисом, сайтом и мобильным приложением провайдера.

Чаще всего о неполадках сообщают пользователи устройств на Windows — 45,3% обращений. На Android приходится еще 26,3% жалоб.

Матвей Николаев

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