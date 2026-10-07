Абоненты SkyNet третий день сообщают о сбоях в работе интернета в Петербурге

Абоненты интернет-провайдера SkyNet третий день подряд сообщают о проблемах с доступом к интернету в Санкт-Петербурге. За последние сутки сервис мониторинга сбоев зафиксировал около 3,5 тыс. жалоб, еще около 200 обращений поступило за последний час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ SkyNet третий день устраняет проблемы с доступом к интернету в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Большинство обращений поступает из Санкт-Петербурга — 54% — и Ленинградской области — 23%. Единичные жалобы зарегистрированы в других регионах.

В 87% случаев пользователи сообщают об общем сбое. Также поступают обращения о проблемах с сервисом, сайтом и мобильным приложением провайдера.

Чаще всего о неполадках сообщают пользователи устройств на Windows — 45,3% обращений. На Android приходится еще 26,3% жалоб.

Матвей Николаев