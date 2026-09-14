SkyNet прокомментировал массовый сбой интернета в Петербурге

Провайдер SkyNet подтвердил неполадки в работе сети в Петербурге. В компании заявили, что специалисты занимаются восстановлением связи, сообщили представители провайдера во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В компании заявили, что специалисты занимаются восстановлением связи

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ В компании заявили, что специалисты занимаются восстановлением связи

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«В настоящее время в некоторых районах города наблюдаются временные неполадки в работе сети. Мы в курсе ситуации и уже активно работаем над их устранением»,— говорится в сообщении SkyNet. Провайдер принес абонентам извинения за неудобства и попросил их набраться терпения.

О проблемах с домашним интернетом пользователи начали сообщать ночью 14 сентября. По данным Downdetector, утром число жалоб достигало около 1,4 тыс. за час и 5,7 тыс. за сутки. Пользователи также сообщали о проблемах с доступом в личный кабинет и невозможности дозвониться до службы поддержки.

На момент написания материала количество жалоб снизилось до 116 за последний час против 484 часом ранее. Помимо Петербурга, о неполадках сообщали жители Ленинградской области и других регионов.

Карина Дроздецкая