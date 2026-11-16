Работы в дендропарке на Первомайской продлили до конца ноября
В Екатеринбурге проведение работ по реконструкции в дендрологическом парке на ул. Первомайская продлили до конца месяца — до 30 ноября он по-прежнему будет закрыт для посетителей, сообщили в пресс-службе дендропарка.
«Разрешения на открытие нам пока не дали, и опасность присутствия на территории еще сохраняется. Очень сожалеем и приносим извинения за неудобства. Безопасность — превыше всего. Работы идут активно, и мы делаем все, чтобы обновленный парк стал еще уютнее и красивее»,— говорится в сообщении.
Дендропарк на ул. Первомайская закрыт с конца августа в связи с реконструкцией. Доступ посетителям запрещен из-за того, что движение строительной техники сопряжено с высоким риском получения травм. В начале октября в мэрии сообщали, что работы завершены на 80% и идут с опережением графика — их планировалось выполнить по максимуму до наступления холодов. Однако их проведение продлили: завершить работы собирались до 15 ноября.