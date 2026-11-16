Работы в дендропарке на Первомайской продлили до конца ноября

«Разрешения на открытие нам пока не дали, и опасность присутствия на территории еще сохраняется. Очень сожалеем и приносим извинения за неудобства. Безопасность — превыше всего. Работы идут активно, и мы делаем все, чтобы обновленный парк стал еще уютнее и красивее»,— говорится в сообщении.