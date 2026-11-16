Неделя в Свердловской области будет теплой

Метеорологическая обстановка в начале недели определяется вторичным циклоном, сформировавшимся вблизи границы с Казахстаном. Он быстро заполнится и закрепится над Южным Уралом до середины недели. Его присутствие блокирует поступление более теплых воздушных масс на Средний Урал, что обусловливает сохранение околонулевых дневных температур. Смещение циклона на северо-восток ожидается в среду, когда он пройдет через территорию региона, сопровождаясь осадками. Во второй половине недели возобновится приток тепла с юго-запада, есть вероятность выпадения мокрого снега. Общий объем осадков за неделю будет незначительным: выпадет около 5 мм, тогда как в южных районах — до 10 мм.