Неделя в Свердловской области будет теплой
В Свердловской области на текущей неделе прогнозируется теплая погода для второй половины ноября. При нормальных средних суточных температурах в диапазоне от -6° до -8° в дневное время значения будут держаться преимущественно около нуля, а ночью преобладать отрицательные показатели, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Метеорологическая обстановка в начале недели определяется вторичным циклоном, сформировавшимся вблизи границы с Казахстаном. Он быстро заполнится и закрепится над Южным Уралом до середины недели. Его присутствие блокирует поступление более теплых воздушных масс на Средний Урал, что обусловливает сохранение околонулевых дневных температур. Смещение циклона на северо-восток ожидается в среду, когда он пройдет через территорию региона, сопровождаясь осадками. Во второй половине недели возобновится приток тепла с юго-запада, есть вероятность выпадения мокрого снега. Общий объем осадков за неделю будет незначительным: выпадет около 5 мм, тогда как в южных районах — до 10 мм.
В Екатеринбурге днем 16 ноября прогнозируется +1°..+3°, будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, ночью в виде дождя, переходящего в снег; днем возможен небольшой снег, ветер северо-западный, северный с переходом на восточный, 1-6 м/с. Во вторник, 17 ноября, ночью 0°, днем +2°. В среду — ночью -3°, днем 0°, в четверг — ночью -2°, днем 0°, в пятницу — ночью -2°, днем +2°. Подобные температуры сохранятся и на выходных: в субботу ночью -2°, днем +1°, в воскресенье — ночью 0°, днем +2°.