Коммунисты обсудили на партийном пленуме уроки прошлых поражений

Партийному пленуму, прошедшему 14 ноября, предшествовало несколько семинаров по горячим следам минувших выборов. В частности, кампанию-2026 оценил секретарь ЦК КПРФ, политтехнолог Сергей Обухов, отметивший, что результат, хоть и позитивный, был достигнут «в отступлении». «Мы потеряли больше 130 важных мандатов (на выборах разных уровней.— “Ъ”), и делать вид, что этого не было,— значит, потерять остальное»,— предупредил он товарищей по партии. Урок, по его мнению, следовало бы извлечь из того, что коммунисты «удержали своих, но в ряде регионов перестали быть аккумулятором протеста»: «Наша главная ошибка — упор в работе только со своим ядром».