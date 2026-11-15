Коммунисты обсудили на партийном пленуме уроки прошлых поражений
Вокруг КПРФ сжимается «кольцо запретов и ограничений», что сказалось и на итогах сентябрьских выборов, хотя реальные результаты партии «значительно выше» официальных цифр. Об этом заявил ее лидер Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье.
Партийному пленуму, прошедшему 14 ноября, предшествовало несколько семинаров по горячим следам минувших выборов. В частности, кампанию-2026 оценил секретарь ЦК КПРФ, политтехнолог Сергей Обухов, отметивший, что результат, хоть и позитивный, был достигнут «в отступлении». «Мы потеряли больше 130 важных мандатов (на выборах разных уровней.— “Ъ”), и делать вид, что этого не было,— значит, потерять остальное»,— предупредил он товарищей по партии. Урок, по его мнению, следовало бы извлечь из того, что коммунисты «удержали своих, но в ряде регионов перестали быть аккумулятором протеста»: «Наша главная ошибка — упор в работе только со своим ядром».
Другой семинар, ценность которого партийцы оценили особо, был посвящен агитации и пропаганде (в частности, цифровой). Там товарищей «зажигал» председатель недавно созданного экспертного совета ЦК по работе с новыми социальными группами и развитию новых каналов коммуникаций, «красный блогер» Николай Бондаренко, замахнуться на просмотровые показатели которого по завершении семинара пожелали и в самых отдаленных региональных ячейках.