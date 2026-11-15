В закупки госкомпаний у МСП введен принцип «зеркальной» ответственности
В правила участия малых и средних предприятий (МСП) в закупках госкомпаний (эти отношения регулирует 223-ФЗ) вводится принцип «зеркальной» ответственности — постановление правительства об этом опубликовано на портале правовых актов и вступит в силу 1 января 2027 года.
Документ разработан Минфином при участии Минэкономики и Корпорации МСП по итогам нескольких заседаний штаба по неплатежам при экономическом ведомстве. Этот штаб работает с февраля 2026 года, решая проблему срыва госкорпорациями оплаты по договорам с некрупными поставщиками и подрядчиками. К настоящему моменту полностью погашены 2,4 млрд руб. общего долга перед сектором, а в отношении еще 1,8 млрд руб. установлены графики выплат. Впрочем, сумма долга продолжает расти и сейчас превышает 3 млрд руб.— такая цифра была названа на прошлой неделе на посвященном поддержке МСП круглом столе в Совете федерации.
В Минэкономики признают, что точечной работы в рамках штаба недостаточно. По словам главы ведомства Максима Решетникова, повышать платежную дисциплину заказчиков нужно и системными мерами, одну из которых и вводит опубликованное постановление правительства. По нему, если в договор включается условие о неустойке (штрафах и пенях) для поставщика, те же самые санкции должны быть предусмотрены и для заказчика. При этом размер пеней за день просрочки поставки не может превышать размера пеней за день просрочки оплаты, а максимальная общая сумма штрафа для МСП — размер взысканий с заказчика. Новшество также затронет договоры с субподрядчиками из числа МСП.