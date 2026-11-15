Компания «Контрол лизинг» намерена заявить о банкротстве
Лизинговая компания (ЛК) «Контрол лизинг» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее, 5 ноября, в Арбитражный суд Москвы поступили заявления кредиторов компаний ООО «Лаборатория права» и ООО «Антанта». В «Контрол лизинге» на запрос “Ъ” не ответили.
На начало ноября задолженность компании перед ИФНС составляла около 1,1 млрд руб. Тогда же агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг лизингодателя с ruBB до ruB, сохранив прогноз «развивающийся» и статус «под наблюдением». Однако проблемы с налоговой задолженностью у ЛК возникли еще в августе 2025 года. Тогда, по данным Rusbonds, из-за долга в 322,8 млн руб. налоговая приостановила операции по счетам компании. Позже сумма долга выросла до 532 млн руб.