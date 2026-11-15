Производители электроники попросили не ужесточать порядок получения льгот

Как утверждают в ассоциациях, изменения могут привести к росту цен на российскую электронику и создать риски исключения части предприятий из реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. В связи с этим они предлагают исключить требование о минимальной доле доходов от реализации собственной продукции, включенной в реестр, ограничить объем обязательных инвестиций «суммой однократной налоговой экономии» вместо предложенной двукратной, а также предусмотреть переходный период для исполнения инвестиционных обязательств и расширить перечень направлений, на которые компании смогут выделять средства в рамках инвестиционных обязательств. В октябре с аналогичной просьбой обратилась и АНО «Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга», писала «Газета.ру». Представитель Минпромторга “Ъ” не ответил.