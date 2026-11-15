Годовой эффект от использования ИИ может вырасти до 2,6 трлн рублей

Расчет включает отрасли, сформировавшие в совокупности примерно 85% валовой добавленной стоимости России в 2024 году, а именно торговлю, финансовый сектор, телеком и цифровые сервисы, промышленность, недвижимость и рыночные услуги. По мнению авторов исследования, наиболее заметные результаты показывают повторяемые процессы с большим потоком операций и понятной метрикой. В продажах и клиентском сервисе это обработка обращений, маршрутизация, рекомендации и поддержка сотрудника. В управлении персоналом — массовый подбор, внутренние сервисы и обучение. В общем управлении — подготовка аналитики и более быстрый переход информации к решению.