Годовой эффект от использования ИИ может вырасти до 2,6 трлн рублей
При оптимистичном сценарии прямой годовой эффект от применения ИИ в бизнес-процессах российских компаний на горизонте одного-трех лет может вырасти примерно до 2,6 трлн руб., при базовом — до 1,8 трлн руб. К такому выводу пришли аналитики Data Insight и «СберМаркетинга». Согласно их совместному исследованию, текущий прямой годовой эффект от ИИ в 2026 году уже составляет около 680 млрд руб.
Расчет включает отрасли, сформировавшие в совокупности примерно 85% валовой добавленной стоимости России в 2024 году, а именно торговлю, финансовый сектор, телеком и цифровые сервисы, промышленность, недвижимость и рыночные услуги. По мнению авторов исследования, наиболее заметные результаты показывают повторяемые процессы с большим потоком операций и понятной метрикой. В продажах и клиентском сервисе это обработка обращений, маршрутизация, рекомендации и поддержка сотрудника. В управлении персоналом — массовый подбор, внутренние сервисы и обучение. В общем управлении — подготовка аналитики и более быстрый переход информации к решению.