В Ростовской области продолжают устранять последствия аварий на теплосетях
Аварийные работы на теплосетях Ростовской области к вечеру 15 ноября свелись к одному участку: в Таганроге продолжается ремонт теплотрассы на улице Пальмиро Тольятти. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Без отопления из-за работ на участке временно остаются дома №18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 и 20/5. Завершить ремонт планируется 16 ноября. На улице Щаденко, 19а, ремонтные работы окончены — подача тепла возобновлена по адресам Щаденко, 19а, 19б, 20а и 20б.
В Ростове-на-Дону и Азове проблем с отоплением уже нет. В донской столице отключений из-за аварий на сетях теплоснабжения не зафиксировано. В Азове работы на тепловой сети по улице Васильева, 81б, завершены — теплоснабжение потребителей восстановлено.