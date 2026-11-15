В Ростовской области продолжают устранять последствия аварий на теплосетях

В Ростове-на-Дону и Азове проблем с отоплением уже нет. В донской столице отключений из-за аварий на сетях теплоснабжения не зафиксировано. В Азове работы на тепловой сети по улице Васильева, 81б, завершены — теплоснабжение потребителей восстановлено.