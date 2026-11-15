Турецкий разнос

После перерыва тренеры обеих команд провели замены. Игра пошла поживее. «Зенит» извлек из этого пользу, забив второй гол. Вадим Шилов на правом фланге тонким пасом бросил в прорыв Вендела, тот прострелил вдоль ворот, и вратарь с защитником гостей на пару занесли мяч в свои ворота. Только после этого игроки турецкой команды показали, что тоже что-то умеют. Их 89-й номер — нападающий Ахмед Гюре потряс ударом издали перекладину ворот хозяев, которые защищал во втором тайме Богдан Москвичев (в первом это делал Денис Адамов). Потом тот же Шилов мог увеличить преимущество «Зенита», но его удар отразил голкипер «Трабзонспора». То, что не смог сделать Шилов, сделал Соболев. На 74-й минуте он, получив пас от Глушенкова, переиграл вратаря соперников и довел счет до крупного — 3:0.