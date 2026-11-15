Турецкий разнос
«Зенит» одержал крупную победу в товарищеском матче на «Газпром Арене»
ФК «Зенит» в паузе, вызванной играми сборных, провел товарищеский матч на «Газпром Арене» с турецким «Трабзонспором». Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0. Один из голов забил форвард Александр Соболев, не вызванный в сборную России якобы из-за проблем со здоровьем. Также отличился бразильский нападающий Фелипе Аугусто, летом купленный петербургским клубом у «Трабзонспора».
У «Зенита» не так много игроков было вызвано в сборные. В национальную команду России так и вовсе один — полузащитник Артем Карпукас. Других главный тренер россиян Валерий Карпин решил не привлекать. Хотя именно цвета петербургского клуба защищают Максим Глушенков и Александр Соболев, лучшие бомбардиры чемпионата России, забившие по 10 мячей. Глушенков, по словам Карпина, не хочет играть за сборную России, а у Соболева проблемы со здоровьем. Хотя последний принимает участие в матчах «Зенита».
Оба лучших бомбардира РПЛ, впрочем, остались в запасе на игру с клубом из Турции. В атаке главный тренер сине-бело-голубых решил попробовать бразильских игроков Луиса Энрике, Джона Джона, Фелипе Аугусто. Самым активным из них был Аугусто, купленный «Зенитом» летом именно у «Трабзонспора»: за форварда клуб из Петербурга заплатил 15 млн евро. На 13-й минуте Аугусто с передачи Джона Джона открыл счет в матче, поразив дальний угол. Чуть позже Фелипе еще проверил на прочность ударом левой ноги стойку ворот соперника. Она выдержала. А больше ничего интересного в первом тайме не было.
«Трабзонспор», семикратный чемпион своей страны, не показал, за какие заслуги он занимает второе место в турецкой Суперлиге по итогам 11 туров. Хотя это и понятно: клуб из Турции приехал в город на Неве не в сильнейшем составе. Например, без своей главной звезды — нападающего Мохамеда Салаха, игравшего раньше за «Ливерпуль». Салах отбыл в расположение сборной Египта. Футболист занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Турции с 9 голами. Три из них он забил в домашнем матче против «Галатасарая», выигранном клубом из Трабзона со счетом 4:0. После этого «Трабзонспор» под руководством немецкого тренера Томаса Райса одержал в чемпионате Турции еще пять побед подряд.
Выше него только «Галатасарай» из Стамбула, за который выступает — и успешно — российский легионер Алексей Батраков. Не приехал на спарринг с «Зенитом» камерунский вратарь «Транбзонспора» Андре Онана, игравший ранее за «Манчестер Юнайтед», а также бразильский форвард Фабиньо, выступавший за «Ливерпуль». Те, кто приехал, не показали ничего интересного в первом тайме и даже, как показалось, не очень хотели показывать.
После перерыва тренеры обеих команд провели замены. Игра пошла поживее. «Зенит» извлек из этого пользу, забив второй гол. Вадим Шилов на правом фланге тонким пасом бросил в прорыв Вендела, тот прострелил вдоль ворот, и вратарь с защитником гостей на пару занесли мяч в свои ворота. Только после этого игроки турецкой команды показали, что тоже что-то умеют. Их 89-й номер — нападающий Ахмед Гюре потряс ударом издали перекладину ворот хозяев, которые защищал во втором тайме Богдан Москвичев (в первом это делал Денис Адамов). Потом тот же Шилов мог увеличить преимущество «Зенита», но его удар отразил голкипер «Трабзонспора». То, что не смог сделать Шилов, сделал Соболев. На 74-й минуте он, получив пас от Глушенкова, переиграл вратаря соперников и довел счет до крупного — 3:0.
«Зенит» провел очередной международный матч в режиме тренировки, показав в деле своих лидеров и перспективных молодых игроков. К слову, игру посетили 45 с лишним тысяч зрителей — это приятный момент. 21 ноября петербуржцы возобновят выступление в чемпионате России, где они лидируют наряду с московским «Динамо», матчем с «Рубином» в Казани.