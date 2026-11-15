В театре Peacock состоялась 41-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла

«Я не люблю церемонии награждения. Они меня пугают»,— написал в соцсети X Лиам Галлахер. Группа Oasis, в которой Лиам поет вместе со своим братом Ноэлом, оказалась среди новобранцев Зала славы рок-н-ролла этого года, однако ни один из братьев на торжество не явился, и это на фоне оглушительного камбэка — тура 2025 года и новых концертных планов на 2027-й. Ноэл был занят своим выступлением в Лондоне, а Лиам, помимо прочего, заметил, что лететь через океан ради одного вечера слишком далеко. «Если бы они пришли, я бы подумал, что с ними что-то не так»,— сказал вводивший Oasis в Зал славы актер Боб Оденкёрк.