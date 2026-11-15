Арсен Венгер отказался выдвигать кандидатуру на пост президента FIFA

Как сообщало издание The Telegraph, вопрос о выдвижении Венгера в какой-то момент вообще вышел на межгосударственный уровень. Утверждалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон, во-первых, лично убеждал Арсена Венгера пойти на выборы, а во-вторых, пытался собрать коалицию европейских лидеров, которые поддержали бы Венгера. Но Арсен Венгер, который в последние годы работает руководителем отдела FIFA по глобальному развитию футбола, решил не идти против человека, который и назначил его на эту должность.