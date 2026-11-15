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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
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Арсен Венгер отказался выдвигать кандидатуру на пост президента FIFA

Известный в прошлом тренер, легенда лондонского «Арсенала» 77-летний Арсен Венгер не намерен претендовать на должность президента FIFA. Об этом 14 ноября сообщило издание The Athletic со ссылкой на информированные источники. 15 ноября информацию подтвердили и собеседники BBC. Один из них назвал известие об отказе господина Венгера избираться «большим разочарованием».
Как сообщало издание The Telegraph, вопрос о выдвижении Венгера в какой-то момент вообще вышел на межгосударственный уровень. Утверждалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон, во-первых, лично убеждал Арсена Венгера пойти на выборы, а во-вторых, пытался собрать коалицию европейских лидеров, которые поддержали бы Венгера. Но Арсен Венгер, который в последние годы работает руководителем отдела FIFA по глобальному развитию футбола, решил не идти против человека, который и назначил его на эту должность.
Подробнее — в материале «Ъ» «Арсен Венгер отбился от кампании».