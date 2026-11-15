«Парма» проиграла третий матч подряд
Баскетболисты «Бетсити Парма» в очередной встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 уступили на своей площадке питерскому «Зениту» с крупным счетом 71:93 (21:24; 19:21; 20:31; 11:17).
В составе пермяков лучшим был американский защитник Джеремайя Мартин, в его активе 17 очков, четыре подбора, четыре передачи, два перехвата, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+24».
Это поражение стало третьим подряд для пермской команды в ходе чемпионата. Следующий поединок подопечные Евгения Пашутина проведут 21 ноября в гостях с БК «Автодор». На сегодня «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице.