Банк России приостановил членство ФБК в СРО после дефолта клиента
ЦБ направил в аудиторскую СРО «Содружество» предписание о приостановлении на 180 дней членства в ней аудиторской компании ФБК, это максимально предусмотренный законом об аудиторской деятельности срок. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 13 ноября. По словам аудиторов, ЦБ впервые применил наказание в виде приостановления членства в СРО к компании из числа крупнейших. В ФБК и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”.
На период приостановления членства компания теряет право заключать новые договоры на оказание аудиторских услуг, но может продолжать оказывать соответствующие услуги по уже заключенным договорам — без возможности изменения объема услуг. Поскольку запрет приходится на основной сезон годового аудита, последствиями могут стать потеря конкурсов, клиентов и будущей выручки, указывает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.