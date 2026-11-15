Банк России приостановил членство ФБК в СРО после дефолта клиента

ЦБ направил в аудиторскую СРО «Содружество» предписание о приостановлении на 180 дней членства в ней аудиторской компании ФБК, это максимально предусмотренный законом об аудиторской деятельности срок. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 13 ноября. По словам аудиторов, ЦБ впервые применил наказание в виде приостановления членства в СРО к компании из числа крупнейших. В ФБК и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”.