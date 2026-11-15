В Петербурге предложили установить памятник черногорскому правителю Петру Негошу
Представители черногорской диаспоры предложили установить в Петербурге бюст правителю и поэту Петру II Петровичу Негошу. Возможным местом размещения памятника назвали территорию Спасо-Преображенского собора, где в 1833 году он был посвящен в сан епископа. Об этом 15 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на члена черногорской общины России, аспиранта СПбГУ Мирко Калуджеровича.
Инициативу представили на международной конференции в Москве, приуроченной ко дню памяти Негоша. Черногорская община планирует обратиться с предложением к российской стороне. В частности, письмо петербургским властям намерены направить от имени Сербской православной церкви.
Петр Негош правил Черногорией с 1830 года. Он выступал за укрепление независимости страны и развитие отношений с Россией и Сербией. В Петербург правитель впервые приехал летом 1833 года. Посвящение в сан епископа состоялось в присутствии императора Николая I.