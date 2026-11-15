В Петербурге предложили установить памятник черногорскому правителю Петру Негошу

Представители черногорской диаспоры предложили установить в Петербурге бюст правителю и поэту Петру II Петровичу Негошу. Возможным местом размещения памятника назвали территорию Спасо-Преображенского собора, где в 1833 году он был посвящен в сан епископа. Об этом 15 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на члена черногорской общины России, аспиранта СПбГУ Мирко Калуджеровича.