Глава СКР потребовал защитить объект культурного наследия и права жильцов МКД в Оренбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о мерах, принятых по защите объекта культурного наследия и прав жильцов МКД в региональном центре. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).
По данным ведомства, в соцсети «сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на улице Кобозева в Оренбурге, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения». Отмечается, что на протяжении длительного времени здание 1878 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, кирпичная кладка фасада и конструкции разрушаются, инженерные системы изношены. При этом в одной из квартир, где проживает пенсионерка, имеющая статус «дитя войны», даже отсутствует водоснабжение. Несмотря на это, отмечает ИЦ СКР, до настоящего времени строение аварийным не признано, а ремонтно-восстановительные работы в МКД не организованы. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.
В СУ СК России по Оренбургской области в связи с этими фактами организована процессуальная проверка.
Несколько дней назад с жителями дома встречались депутаты горсовета от фракции ЛДПР, которые в соцсети «ВКонтакте» задавались вопросом, почему никто не понес ответственности за такое состояние дома. По мнению депутатов, сейчас в этом доме просто невозможно жить, он аварийный, и в первую очередь необходимо решить вопрос о расселении жителей.
Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также о мерах, принимаемых для защиты прав жильцов многоквартирного дома.