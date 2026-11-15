Глава СКР потребовал защитить объект культурного наследия и права жильцов МКД в Оренбурге

По данным ведомства, в соцсети «сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на улице Кобозева в Оренбурге, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения». Отмечается, что на протяжении длительного времени здание 1878 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, кирпичная кладка фасада и конструкции разрушаются, инженерные системы изношены. При этом в одной из квартир, где проживает пенсионерка, имеющая статус «дитя войны», даже отсутствует водоснабжение. Несмотря на это, отмечает ИЦ СКР, до настоящего времени строение аварийным не признано, а ремонтно-восстановительные работы в МКД не организованы. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.