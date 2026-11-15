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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Мост на обходе Таганрога закрыли из-за повреждения дорожного полотна

Движение на обходе Таганрога полностью прекращено в связи с повреждением транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
На участке трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути. Для минимизации транспортных затруднений организованы альтернативные маршруты.
Водителям легкового транспорта предлагают проезд через Таганрог по переулкам 7-й Новый и 14-й Новый, улице 4-я Линия, переулку 16-й Новый, площади Марцевский треугольник, улицам Котлостроительной и Химической, а далее по Николаевскому шоссе. Грузовой транспорт направлен в объезд через село Покровское.

Авторы

  • Мария Хоперская