Мост на обходе Таганрога закрыли из-за повреждения дорожного полотна

Водителям легкового транспорта предлагают проезд через Таганрог по переулкам 7-й Новый и 14-й Новый, улице 4-я Линия, переулку 16-й Новый, площади Марцевский треугольник, улицам Котлостроительной и Химической, а далее по Николаевскому шоссе. Грузовой транспорт направлен в объезд через село Покровское.