Мост на обходе Таганрога закрыли из-за повреждения дорожного полотна
Движение на обходе Таганрога полностью прекращено в связи с повреждением транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
На участке трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути. Для минимизации транспортных затруднений организованы альтернативные маршруты.
Водителям легкового транспорта предлагают проезд через Таганрог по переулкам 7-й Новый и 14-й Новый, улице 4-я Линия, переулку 16-й Новый, площади Марцевский треугольник, улицам Котлостроительной и Химической, а далее по Николаевскому шоссе. Грузовой транспорт направлен в объезд через село Покровское.