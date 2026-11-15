Пожар на полигоне в Новошахтинске планируют полностью ликвидировать к 17 ноября
Пожар на полигоне в Новошахтинске Ростовской области, где горят отходы, продолжают ликвидировать. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
По состоянию на воскресенье, 15 ноября, остаточная площадь возгорания составляет 60 кв. м — за прошедшие сутки удалось потушить более 80 кв. м, сообщил в своем телеграм-канале глава региона.
Принимаются все необходимые меры для локализации ситуации. Ориентировочный срок полной ликвидации горения — 17 ноября. Обстановка остается на постоянном контроле ответственных служб.