Петербуржцу избрали меру пресечения по делу о подпольном казино в ресторане
Петроградский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий Дмитрию Румянцеву, обвиняемому в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, покерные игры проходили в помещении ресторана «Хачо и Пури», сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как полагает следствие, господин Румянцев и другие участники организованной группы проводили азартные игры вне игорной зоны. Для этого использовались специально оборудованный покерный стол, карты и фишки, а ставки принимались денежными средствами. Организаторы, по версии следствия, получали доход от этой деятельности.
Господина Румянцева задержали 14 ноября и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Он возражал против избрания меры пресечения и просил ограничиться подпиской о невыезде, заявив, что не является организатором предполагаемого преступления.
Суд запретил обвиняемому общаться с другими участниками уголовного дела и лицами, осведомленными об обстоятельствах расследования, в том числе с помощью средств связи и интернета. Исключение сделано для защитников и близких родственников.