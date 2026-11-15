Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербуржцу избрали меру пресечения по делу о подпольном казино в ресторане

Петроградский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий Дмитрию Румянцеву, обвиняемому в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, покерные игры проходили в помещении ресторана «Хачо и Пури», сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мужчину задержали 14 ноября и предъявили ему обвинение

Мужчину задержали 14 ноября и предъявили ему обвинение

объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как полагает следствие, господин Румянцев и другие участники организованной группы проводили азартные игры вне игорной зоны. Для этого использовались специально оборудованный покерный стол, карты и фишки, а ставки принимались денежными средствами. Организаторы, по версии следствия, получали доход от этой деятельности.
Господина Румянцева задержали 14 ноября и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Он возражал против избрания меры пресечения и просил ограничиться подпиской о невыезде, заявив, что не является организатором предполагаемого преступления.
Суд запретил обвиняемому общаться с другими участниками уголовного дела и лицами, осведомленными об обстоятельствах расследования, в том числе с помощью средств связи и интернета. Исключение сделано для защитников и близких родственников.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор