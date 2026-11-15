Петербуржцу избрали меру пресечения по делу о подпольном казино в ресторане

Как полагает следствие, господин Румянцев и другие участники организованной группы проводили азартные игры вне игорной зоны. Для этого использовались специально оборудованный покерный стол, карты и фишки, а ставки принимались денежными средствами. Организаторы, по версии следствия, получали доход от этой деятельности.